В Британии летом начнут обучать украинских пилотов. Работают над предоставлением истребителей F-16 15 мая, 11:35 Британия начнет учить украинских пилотов летом (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Лондон начнет этим летом начальный этап учений для группы пилотов из Украины. Они пройдут базовую подготовку.

Об этом правительство Великобритании сообщило в понедельник, 15 мая.

Там обещают адаптировать программу британских летчиков, чтобы украинцы получили навыки пилотирования, которые могут применить на других типах самолетов.

Видео дня

«Эта подготовка идет параллельно с усилиями Великобритании, направленными на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F16, которые она выбрала», — говорится в заявлении.

15 мая Зеленский отправился в Лондон второй раз с начала развязанной Россией полномасштабной войны. Во время первого визита 8 февраля премьер-министр Риши Сунак заявил, что обучение украинских сил в Британии будет расширено — оно охватит пилотов истребителей и морскую пехоту.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

В Воздушных силах говорили, что США высоко оценили навыки украинских пилотов, тестировавших возможность научиться управлять многоцелевыми истребителями. В будущем программу подготовки на F-16 для них могут «значительно сократить».

