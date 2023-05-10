Посол: Британия первой начала готовить украинских пилотов по стандартам НАТО. Они смогут быстро освоить F-16 10 мая, 07:34 По словам Пристайко, украинские пилоты смогут быстро освоить F-16. (Фото:Генштаб)

Великобритания стала первой страной, начавшей подготовку пилотов из Украины по стандартам НАТО.

Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в эфире телемарафона.

«Пилотов в дальнейшем смогут быстро переучить на конкретную технику. Если окончательное решение политики примут по F-16, то эти пилоты, прошедшие курс Британии, быстро их освоят. И в этом роль Британии, которая делает шаг вперед», — цитирует его Европейская правда.

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По словам Пристайко, сейчас идут обсуждения по передаче Киеву истребителей F-16, но у Британии их нет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.



В Воздушных силах говорили, что США высоко оценили навыки украинских пилотов, тестировавших возможность научиться управлять многоцелевыми истребителями. В будущем программу подготовки на F-16 для них могут «значительно сократить».

