Мы не будем спокойны, пока Путин не потерпит неудачу и пока Украина не победит — глава МИД Британии 24 апреля, 12:33 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Британии Лиз Трасс (Фото:REUTERS / Kuba Stezycki)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что покоя не будет, пока российский диктатор Владимир Путин не потерпит неудачу в Украине.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершила ужасные зверства, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не будем почивать, пока Путин не терпит неудачу и Украина не победит», — написала Трасс в Twitter на 60-й день войны РФ против Украины.

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