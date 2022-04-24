Мы не будем спокойны, пока Путин не потерпит неудачу и пока Украина не победит — глава МИД Британии

24 апреля, 12:33
Цей матеріал також доступний українською
Глава МИД Британии Лиз Трасс (Фото:REUTERS / Kuba Stezycki)

Глава МИД Британии Лиз Трасс (Фото:REUTERS / Kuba Stezycki)

Поддержи НВ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что покоя не будет, пока российский диктатор Владимир Путин не потерпит неудачу в Украине.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершила ужасные зверства, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не будем почивать, пока Путин не терпит неудачу и Украина не победит», — написала Трасс в Twitter на 60-й день войны РФ против Украины.

Видео дня
Читайте также:
Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине: она будет включать тяжелое вооружение
https://twitter.com/trussliz/status/1518147323032920065
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Поддержка Украины Украина-Великобритания Лиз Трасс Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X