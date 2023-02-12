Британия планирует производить оружие в Украине — The Telegraph

12 февраля, 07:00
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнимаются во время пресс-конференции в военном лагере Лулворт, Великобритания. 8 февраля 2023 года (Фото:Richard Pohle / Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнимаются во время пресс-конференции в военном лагере Лулворт, Великобритания. 8 февраля 2023 года (Фото:Richard Pohle / Pool via REUTERS)

Высокопоставленные должностные лица британской оборонной промышленности обсуждают возможность производства оружия в Украине, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, чиновники обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной.

Видео дня

The Telegraph пишет, что британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих вооружение и технику по лицензии.

Читайте также:

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнимаются во время пресс-конференции в военном лагере Лулворт, Великобритания. 8 февраля 2023 года (Фото:Richard Pohle / Pool via REUTERS) Почему именно Великобритания? Пять причин, которые сделали Лондон одним из самых преданных и рьяных друзей Киева

Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию «на первое место в очереди».

Любое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака.

Как сообщалось, Великобритания в новых увеличенных пакетах военной помощи может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и Storm Shadows. Киев будет готов использовать эти ракеты для ударов по оккупированному Крыму и для более быстрого его освобождения.

Читайте также:
Сунак подтвердил, что Британия начнет обучение украинских пилотов и морской пехоты

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Великобританию со вторым зарубежным официальным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Глава Украинского государства провел официальную встречу с премьером Британии Риши Сунаком и выступил в парламенте страны. Он вручил награды украинским военным, проходящим подготовку в Соединенном Королевстве.

По итогам встречи Сунак заявил, что Великобритания рассматривает возможность отправки британских истребителей в Украину.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Военная помощь Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X