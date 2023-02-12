Британия планирует производить оружие в Украине — The Telegraph 12 февраля, 07:00 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнимаются во время пресс-конференции в военном лагере Лулворт, Великобритания. 8 февраля 2023 года (Фото:Richard Pohle / Pool via REUTERS)

Высокопоставленные должностные лица британской оборонной промышленности обсуждают возможность производства оружия в Украине, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, чиновники обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной.



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The Telegraph пишет, что британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих вооружение и технику по лицензии.

Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию «на первое место в очереди».

Любое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака.

Как сообщалось, Великобритания в новых увеличенных пакетах военной помощи может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и Storm Shadows. Киев будет готов использовать эти ракеты для ударов по оккупированному Крыму и для более быстрого его освобождения.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Великобританию со вторым зарубежным официальным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Глава Украинского государства провел официальную встречу с премьером Британии Риши Сунаком и выступил в парламенте страны. Он вручил награды украинским военным, проходящим подготовку в Соединенном Королевстве.

По итогам встречи Сунак заявил, что Великобритания рассматривает возможность отправки британских истребителей в Украину.