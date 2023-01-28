Британия может передать Украине истребители при выводе войск РФ — The Telegraph 28 января, 03:24 Истребители (Фото:via kam.lt)

Великобритания не исключает передачу Украине истребителей в случае ухода российских войск. Самолеты могли бы заняться патрулированием воздушного пространства, сообщили источники The Telegraph.

Газета не уточняет, о выводе войск на какие позиции идет речь.

Один из собеседников The Telegraph, комментируя вопрос поставок истребителей, сказал: «Никогда не говори никогда». Другой источник отметил, что этот вопрос сейчас «не в приоритете».

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Как пишет издание, британская армия обеспокоена тем, что военно-воздушные силы и военно-морской флот (ВМС и ВМФ) не вносят существенный вклад в поддержку украинских военных. По мнению источников газеты, Украине необходимо участие всех видов вооруженных сил. Собеседники в ВМС и ВМФ объяснили, что их вооружение сложнее в использовании и требует больше времени на подготовку. Вместе с тем газета напоминает, что ВМФ Великобритании с лета 2022 года обучает украинцев управлять двумя минными тральщиками класса Sandown.