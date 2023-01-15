Британия может отправить в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E — СМИ 15 января, 07:06 Вертолеты Apache AH64 E (Фото:en.wikipedia.org/wiki/Boeing_AH-64_Apache)

Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E. Они способны уничтожать российские танки десятками, пишет Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере.

Отмечается, что передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.



«Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», — заявил источник.

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Отмечается, что вертолеты Apache AH64 E могут быть вооружены до 16 противотанковых снарядов Hellfire, 76 70-мм ракет Hydra и 30-мм цепной пушкой.

«Это означает, что четыре Apache могут в считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков», — пишет издание.

Предполагается, что украинские пилоты будут учиться в Великобритании, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше.

Как сообщалось, Великобритания в ближайшие недели направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и САУ AS90. В частности, отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.