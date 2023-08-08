Государства-участники Римского статута выразили «глубокую обеспокоенность» из-за возбуждения Россией уголовного дела против должностных лиц МУС

8 августа, 09:55
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Международный уголовный суд (Фото:Wikipedia)

Международный уголовный суд (Фото:Wikipedia)

Великобритания, Коста-Рика, Италия и Япония выступили с совместным заявлением после уголовного производства, начатого властями страны-агрессора России против прокурора и судей Международного уголовного суда.

Об этом говорится в официальном совместном заявлении стран.

Они выразили глубокую обеспокоенность уголовным производством, которое Россия возбудила против прокурора МУС Карима Хана и судей Серхио Херардо Угальде Годинеса, Росарио Сальваторе Айтала и Томоко Акане.

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«Вызывает сожаление, что Россия продолжает свои попытки подорвать мандат Суда, и мы повторяем нашу непоколебимую приверженность твердо поддерживать Суд, его должностных лиц и персонал, а также тех, кто сотрудничает с ним, вместе с другими государствами-участниками», — говорится в заявлении.

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Страны также «еще раз подтвердили» полное доверие к МУС как к независимому и беспристрастному суду и решимость защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, «сохраняя целостность Суда без каких-либо угроз».

19 мая, чтобы отомстить за ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, МВД России «объявило в розыск» прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

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В МУС отреагировали на такой шаг РФ глубокой обеспокоенностью относительно «необоснованных и неоправданных принудительных мер», которые, по сообщениям, были приняты в отношении должностных лиц МУС властями РФ.

Карим Хан ранее отмечал, что у МУС есть убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин несет уголовную ответственность за депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

27 июля в России также объявили в розыск судью МУС Томоко Акане, которая выдала ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Великобритания Япония Италия Коста-Рика МКС Международный уголовный суд ордер на арест Путина

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