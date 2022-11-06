Великобритания и Япония планируют подписать военное соглашение для сдерживания Китая 6 ноября, 05:34 Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Фото:Yoshikazu Tsuno/Pool via REUTERS)

Великобритания и Япония планируют подписать военное соглашение, которое усилит сотрудничество стран в Индо-Тихоокеанском регионе с США.

Об этом сообщает Japan Today.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, согласившись углубить двустороннее сотрудничество на фоне беспокойства по поводу войны России против Украины и увеличения военной активности Китая и Северной Кореи, сообщило министерство иностранных дел.

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По данным министерства, лидеры подтвердили, что Япония и Британия ускорят переговоры по скорейшему заключению соглашения, которое усилит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами, а также соглашения о совместной разработке истребителя.

Относительно Украины стороны договорились продолжать поддержку страны и сохранять санкции против России.