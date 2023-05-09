Группа европейских стран ищет для Украины ракеты дальностью до 300 км — Reuters 9 мая, 21:04 Британская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow (Фото:MBDA)

Группа европейских стран, которую возглавляет Великобритания, ищет способ поставить Украине ракеты с дальностью до 300 км. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 9 мая.

На прошлой неделе Международный фонд поддержки Украины (IFU), созданный для поставок оружия Силам обороны, опубликовал призыв к компаниям, которые могли бы предоставить защитникам Украины дальнобойные ракеты. В исполнительный комитет фонда входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция. Британское министерство обороны, которое управляет фондом, попросило компании связаться с ними, если они могут поставить ракеты, которые можно запускать с земли, моря или воздуха, с боевой частью от 20 до 490 кг.



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Среди других желательных требований в фонде перечислили «низкую вероятность перехвата» и «методы преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара».



Британский чиновник заявил Reuters, что окончательное решение об отправке Украине таких ракет пока не принято. Советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что у Киева нет конкретных данных об усилиях Великобритании по поставке дальнобойных ракет, но Украина неоднократно просила союзников об оружии большой дальности.

«Мы были бы рады, если бы Великобритания взяла на себя роль лидера в вопросе ракет большой дальности, как это было в случае с основными боевыми танками Challenger 2», — добавил он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Великобритания может готовиться передать Украине ракеты Storm Shadow, которые по характеристикам подходят под запрос IFU.

Инфографика: NV

Во время визита президента Владимира Зеленского в Британию в конце февраля Киев и Лондон договорились о поставках дальнобойного оружия.