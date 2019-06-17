Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Дариус Фору
Гнилое яблоко. Как один человек может разрушить успешную команду
Владислав Иноземцев
Используйте это
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Британия и РФ рассматривают возможность встречи Мэй и Путина — The Guardian

Сегодня, 03:05
Цей матеріал також доступний українською
Британия и РФ рассматривают возможность встречи Мэй и Путина — The Guardian - фото

Leon Neal/Pool via REUTERS

Тереза Мэй покинула должность премьер-министра

Британское издание The Guardian сообщает, что несмотря на отставку с должности премьер-министра и главы консерваторов, Тереза Мэй может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вероятным местом встречи издание называет саммит Большой двадцатки в Японии.

Если встреча состоится, то это будет первое общение политиков после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля.

Читайте также:

Путин призвал Британию забыть об отравлении Скрипалей

Напомним, что Тереза Мэй покинула должность премьер-министра страны и лидера Консервативной партии 7 июня.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые соприкоснулась с нервно-паралитическим веществом в доме — яд распылили на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея — в мае 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем «Сергей Федотов».

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства
Экономика

Сегодня, 09:00

img
Прощай, Россия. Почему Польша стала главным торговым партнером Украины и что покупает западный сосед
Политика

Сегодня, 16:50

img
Елена Зеленская встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце

ТОП 3

Политика

Сегодня, 19:24

img
Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн
9370
Геополитика

Сегодня, 07:31

img
Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза отдельных стран с ЕС
7326
Геополитика

Вчера, 14:25

img
В Кремле рассказали о выжидательной позиции Путина по Зеленскому
3343