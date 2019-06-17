Британия и РФ рассматривают возможность встречи Мэй и Путина — The Guardian Сегодня, 03:05 Цей матеріал також доступний українською Leon Neal/Pool via REUTERS Тереза Мэй покинула должность премьер-министра Leon Neal/Pool via REUTERS

Британское издание The Guardian сообщает, что несмотря на отставку с должности премьер-министра и главы консерваторов, Тереза Мэй может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вероятным местом встречи издание называет саммит Большой двадцатки в Японии.

Если встреча состоится, то это будет первое общение политиков после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля.

Напомним, что Тереза Мэй покинула должность премьер-министра страны и лидера Консервативной партии 7 июня.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые соприкоснулась с нервно-паралитическим веществом в доме — яд распылили на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея — в мае 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем «Сергей Федотов».