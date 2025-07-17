Великобритания и Германия подпишут соглашение об обязательстве оказывать взаимную помощь в случае вооруженного нападения друг на друга, а также совместном противодействии другим потенциальным угрозам, сообщает Bloomberg .

Сообщается, что церемония подписания состоится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

По словам источников, обязательство по взаимной обороне стало реакцией как на рост военной угрозы со стороны России, так и на опасения европейских союзников относительно надежности оборонных обязательств США в рамках НАТО при президентстве Дональда Трампа.

Собеседник издания в немецком правительстве подчеркнул, что новый договор не является заменой принципа коллективной обороны.

Великобритания является одной из двух ядерных держав Европы, в то время как Германия не имеет собственного ядерного оружия и полагается на американский «ядерный зонтик». В то же время, как сообщает источник Bloomberg, в новом соглашении нет прямого упоминания об атомном оружии.

В рамках договора стороны также обязуются реализовать совместную программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса Deep Precision Strike, способного поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров, в течение следующего десятилетия.

Издание отмечает, что подписание оборонного договора стало результатом длительных переговоров, которые начались еще в августе 2024 года во время визита Стармера в Берлин. Тогда премьер назвал будущее соглашение «частью более широкой перезагрузки, основанной на новом духе сотрудничества».