На случай войны с Россией. Британия и Германия будут тайно разрабатывать ракету большой дальности — Telegraph

21 июля, 21:23
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Лондон и Берлин договорились о разработке оружия большой дальности (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Лондон и Берлин договорились о разработке оружия большой дальности (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Великобритания и Германия договорились совместно работать над секретной программой создания дальнобойных ракет, которые могут быть использованы в случае потенциальной войны с Россией. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Разработку вооружения планируется вести в рамках проекта Deep Precision Strike (DPS). По данным источников, Лондон и Берлин намерены создать ракету с дальностью поражения более 2 тысяч километров. Она должна быть способна уничтожать важные объекты в тылу противника — в частности, логистические узлы и инфраструктуру, обеспечивающую армию РФ.

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Завершить создание новой ракеты планируют к 2034 году. В то же время британская сторона хочет, чтобы уже в 2027 году программа перешла от политических договоренностей к активной фазе разработки.

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По данным источников, проект предусматривает сочетание финансирования со стороны Германии и британского опыта в сфере производства высокоточного оружия.

В настоящее время рассматриваются два возможных типа ракеты. Один из вариантов — низковысотная крылатая ракета, способная обходить системы противовоздушной обороны. Другой — гиперзвуковое оружие, способное двигаться со скоростью, превышающей пять чисел Маха.

В то же время некоторые военные эксперты критикуют сроки реализации программы, считая их чрезмерно затянутыми. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес назвал десятилетний цикл разработки «абсурдным», подчеркнув, что у Украины уже есть беспилотники, способные преодолевать расстояние около 2 тысяч километров и нести значительную боевую нагрузку.

Официально проект Deep Precision Strike стоимостью более 40 миллиардов долларов был представлен как британская инициатива с участием 12 стран-союзниц во время саммита НАТО в Анкаре в июле 2026 года. Однако тогда не сообщалось, что программа предусматривает создание вооружений, предназначенных для противодействия России.

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Ожидается, что Германия станет одним из главных участников этой оборонной программы.

16 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Лондон заключил соглашения с несколькими оборонными компаниями о создании первой за более чем полвека британской баллистической ракеты. Проект призван помочь Украине в войне против России, а также снизить зависимость Европы от американских вооружений.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Великобритания Германия Угроза вторжения России НАТО Ракета

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