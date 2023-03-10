Сунак: Война закончится за столом переговоров. Сейчас Британия и Франция хотят дать Украине «решающее преимущество на поле боя» 10 марта, 15:36 Риши Сунак и Эмманюэль Макрон (Фото:Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита к президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, что они стремятся предоставить Украине дополнительную поддержку для «решающего преимущества на поле боя».

Об этом сообщает SkyNews.

Сунак заявил, что Лондон и Париж взяли на себя лидерство по передаче Украине боевых танков — это «помогло подтолкнуть других сделать то же самое».

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«Дальнобойное вооружение было еще одним вопросом, в котором мы снова продвинулись вперед, потому что считаем: на этом этапе конфликта наличие такого вооружения вместе с танками очень важно», — подчеркнул он.

По словам премьера Британии, сейчас не время для «мирных переговоров», но развязанная Россией полномасштабная война закончится за столом переговоров.

«Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина. И что нам нужно сделать, так это поставить их в лучшее место для проведения этих переговоров в подходящий момент, который имеет для них смысл», — добавил Сунак.

В пятницу, 10 марта, состоится первый за пять лет саммит Великобритании и Франции. Страны могут договориться о разработке высокоточного ударного оружия.

