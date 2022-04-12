«Все варианты на столе». Британия готова ответить на возможное применение Россией химического оружия 12 апреля, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Британия рассматривает «все варианты» ответа в случае применения Россией химического оружия (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи после сообщений о химической атаке в Мариуполе заявил, что Лондон рассматривает все варианты ответа России.



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По его словам, британское правительство «не смогло проверить» информацию о применении РФ химического оружия, сообщает Sky News.

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Хиппи подчеркнул, что если это подтвердится, «президент Путин должен знать, что рассматриваются все возможные варианты того, как Запад отреагирует».

«Важно признать, что эти вещи могут быть использованы разными способами: от слезоточивого газа, являющегося средством против массовых беспорядков, до абсолютно разрушительных систем смертельного химического оружия», — отметил министр.

Он подчеркнул, что важно четко осознавать, что «есть некоторые вещи, которые выходят за все рамки, применение химического оружия получит ответ, и есть разные варианты того, каким может быть этот ответ».

Министр также высоко оценил украинские вооруженные силы в Мариуполе за их удивительный героизм на фоне войны с Россией.

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11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе, пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.



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