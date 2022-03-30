Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины 30 марта, 09:23 Цей матеріал також доступний українською Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит.



Война России против Украины — главные события 30 марта

«Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем рады сыграть эту роль, если Украина попросит» — заявила дипломат.

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Она также отметила, что Британия оказывает Украине значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Общая сумма, потраченная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, Борис Джонсон и Владимир Зеленский почти каждый день проводят телефонные разговоры.

По итогам первого раунда переговоров в Стамбуле, которые состоялись 28 марта, украинская сторона предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности.

Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.



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