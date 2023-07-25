Британия допускает, что Россия будет атаковать гражданские корабли в Черном море 25 июля, 18:08 Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Глава МИД Джеймс Клеверли предупредил, что страна-агрессор Россия может совершать атаки на гражданские суда в Черном море после выхода Москвы из «зерновой сделки».

Об этом сообщает Sky News.

Клеверли допустил, что Москва может начать совершать теракты, поскольку она наращивает свою кампанию по уничтожению экспорта продуктов питания из Украины.

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«Мы подчеркнем это недобросовестное поведение в Совете Безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые запасы продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению», — сказал он.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

После этого Минобороны страны-агрессора заявило, что будет считать все суда, которые направляются в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения. Минобороны Украины зеркально ответило на российские угрозы, сообщив, что также будет считать военными целями судна, направляющиеся в российские и оккупированные порты.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.