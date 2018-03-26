Британия выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения

На фоне химической атаки в Солсбери, ответственность за которую возложена на РФ, власти Великобритании решили предпринять меры в отношении российского капитала, происхождение которого является сомнительным.

Об этом заявил глава британского министерства обороны Гэвин Уильямсон во время своего визита в Таллин, передает Интерфакс-Украина.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - пояснил он.

При этом Уильямсон отметил, что он не готов рассказать о всех дальнейших шагах Лондона в отношении Москвы, так как о них должна сообщить премьер-министр Тереза Мэй.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Это стало ответом на химическую атаку РФ в Солсбери, в результате которой был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и еще несколько человек.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вышлет из России британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

После этого глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москве следует "отойти и заткнуться", а не готовить ответные меры.