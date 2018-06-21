Британия встревожилась из-за возможной встречи Путина и Трампа – The Times

В Великобритании выразили беспокойство относительно возможной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, особенно, если она состоится до саммита НАТО, сообщает The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Саммит НАТО, который посетит президент США Дональд Трамп, пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Визит Трампа в Великобританию запланирован на 13 июля.

Собеседник издания рассказал, что встреча Трампа с Путиным перед саммитом НАТО вызвала бы "смятение и тревогу" и стала бы "очень негативным" событием.

Обеспокоенность Лондона вызвана еще и тем, что встреча может негативно повлиять на приверженность Трампа общим целям НАТО, пишет газета.

Сейчас обсуждается возможность проведения встречи Трампа и Путина в австрийской столице Вене. Она может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.