Британия в ЕС добивается введения санкций против руководства российской разведки - The Times

Санкции ЕС могут быть введены уже в декабре

Власти Великобритании добиваются от руководства Евросоюза введения санкций против высокопоставленных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ГРУ) России, сообщает The Times.

По информации газеты, Лондон пытается заручиться поддержкой Германии и Франции. Кроме того, глава МИД Британии Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию.

Окончательное одобрение Евросоюза Лондон рассчитывает получить в ближайшие недели, а санкции, как ожидается, будут введены в декабре.

Напомним, 22 августа в США вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Вашингтон прямо обвинил Москву в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.