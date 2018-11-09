Британия в ЕС добивается введения санкций против руководства российской разведки - The Times

Власти Великобритании добиваются от руководства Евросоюза введения санкций против высокопоставленных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ГРУ) России, сообщает The Times.
По информации газеты, Лондон пытается заручиться поддержкой Германии и Франции. Кроме того, глава МИД Британии Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию.
Окончательное одобрение Евросоюза Лондон рассчитывает получить в ближайшие недели, а санкции, как ожидается, будут введены в декабре.
Напомним, 22 августа в США вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Вашингтон прямо обвинил Москву в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.
В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.
4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.
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