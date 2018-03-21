Британия пока не будет вводить новые санкции против РФ

Спикер правительства Великобритании сообщил, что было принято решение пока не вводить новые санкции против России, но не исключает таких шагов в будущем.

В то же время, было принято решение усилить меры безопасности в стране, передает Радио Свобода.

"Есть и другие меры, которые правительство и чиновники по вопросам безопасности активно обсуждают и готовы ввести в любое время", - заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил, что Соединенное Королевство не прекратит давить на нынешнюю российскую власть.

Ситуация вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанной в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находится в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Великобритании.