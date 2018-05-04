Британия подготовила план по усилению мирового давления на РФ - The Guardian

Издание The Guardian, ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел, сообщает, что на международных саммитах в 2018 году Великобритания собирается усилить давление на Россию.

Основными причинами усиления международного давления руководство Британии считает дезинформацию со стороны РФ и отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Также недовольство МИД вызывает применение химического оружия правительственными войсками сирийского президента Башара Асада, которого поддерживает Россия.

Свою позицию правительство будет продвигать на саммитах Большой семерки, Большой двадцатки, НАТО и Евросоюза.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия, против Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок российского производства.

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Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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