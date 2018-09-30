30 сентября 2018, воскресенье

Британия отправляет в Арктику 800 военных из-за угрожающей активности России

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Британия разместит 800 военных на северной базе в Норвегии (иллюстративное фото)
Фото royalnavy.mod.uk

Британия разместит 800 военных на северной базе в Норвегии (иллюстративное фото)

Великобритания усилит свое военное присутствие на территориях, прилегающих к Арктике, из-за роста активности российской армии в этом регионе. Об этом рассказал британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью газете The Sunday Telegraph.

По словам Уильямсона, в 2019 году Британия перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии. Эта мера будет принята в рамках разрабатываемой Лондоном "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы.

Британский министр обороны подчеркнул, что Россия вновь открыла в Арктике базы советских времен и нарастила активность своих подводных лодок в арктических водах – сегодня она соответствует уровню эпохи холодной войны.

В связи с этим Британия намерена продемонстрировать свое присутствие в этом регионе и "защитить свои интересы", заявил Уильямсон.

На новой военной базе будут также размещены военнослужащие Норвегии, США и Нидерландов, сообщил Уильямсон. По его словам, в октябре и ноябре будут проведены крупнейшие со времен холодной войны военные учения.

В них будут участвовать 40 тысяч солдат и офицеров из 30 стран НАТО и их партнеров, а также 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тысяч транспортных средств. Во время маневров будет отрабатываться сценарий вторжения у берегов Норвегии, сообщает DW.

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