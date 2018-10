Британия инициировала внесение Новичка в Конвенцию о запрещении химического оружия

Великобритания выступила в Организации по запрещению химического оружия с предложением внести нервно-паралитическое вещество типа Новичок в Конвенцию о запрещении химического оружия.

"Сегодня Великобритания поддержала инициативу в ОЗХО, чтобы обновить приложение к Конвенции о химическом оружии, чтобы специально включить нервно-паралитическое вещество Новичок. Это поможет укрепить международную архитектуру (безопасности), которая запрещает использование химического оружия после атаки в Солсбери", - говорится в сообщении постоянного представительства Великобритании при ОЗХО в Twitter.

Today the UK supported an initiative in the @OPCW to update the annex to the chemical weapons convention to specifically list Novichok nerve agents. This will help strengthen the international architecture banning the use of chemical weapons in the wake of #Salisbury attack.