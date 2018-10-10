Британия инициировала внесение Новичка в Конвенцию о запрещении химического оружия

В ОЗХО уверены, что это поможет укрепить позиции запрета использования химоружия после атаки в Солсбери

Великобритания выступила в Организации по запрещению химического оружия с предложением внести нервно-паралитическое вещество типа Новичок в Конвенцию о запрещении химического оружия.

"Сегодня Великобритания поддержала инициативу в ОЗХО, чтобы обновить приложение к Конвенции о химическом оружии, чтобы специально включить нервно-паралитическое вещество Новичок. Это поможет укрепить международную архитектуру (безопасности), которая запрещает использование химического оружия после атаки в Солсбери", - говорится в сообщении постоянного представительства Великобритании при ОЗХО в Twitter.

Today the UK supported an initiative in the @OPCW to update the annex to the chemical weapons convention to specifically list Novichok nerve agents. This will help strengthen the international architecture banning the use of chemical weapons in the wake of #Salisbury attack. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 10 октября 2018 г.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

После этого, в конце июля, подобный инцидент произошел в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, где из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

По данным экспертов, пара также подверглась воздействию вещества Новичок.

В полиции заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.

После раскрытия личностей сотрудников ГРУ, которых Лондон считает исполнителями покушения на бывшего российского агента, глава британского правительства Тереза Мэй возложила вину за это преступление на высшее руководство РФ.