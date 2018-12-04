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Британия имеет право остановить процесс выхода из Евросоюза - юристы ЕС

Сегодня, 11:05
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Доклад юристов ЕС носит рекомендательный характер

Правительство Великобритании может остановить процесс выхода страны из Европейского союза.

Об этом заявили главные юрисконсульты ЕС, передает телеканал CNN.

Как говорится в докладе, подготовленном для Европейского суда в Страсбурге, у Британии есть право прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора в одностороннем порядке.  Это часть права Европейского союза, которая описывает процесс, посредством которого государства-члены могут выйти из ЕС. 

Ранее же Лондон заявлял, что действие этой статьи может быть прекращено только с согласия всех стран-членов ЕС.

Доклад юристов носит рекомендационный характер, и теперь судьи должны решить, учитывать ли позицию юрисконсультов.

Напомним, во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% граждан, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% голосовавших. При этом процент поддержки выхода из ЕС по стране был неравномерным. В частности, в Шотландии большинство населения проголосовало против такого решения.

Несмотря на это, правительство Великобритании поддержало проект соглашения по Brexit.

Теги:   Brexit Евросоюз Великобритания

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Сегодня, 11:05

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Британия имеет право остановить процесс выхода из Евросоюза - юристы ЕС

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