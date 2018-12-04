Британия имеет право остановить процесс выхода из Евросоюза - юристы ЕС Сегодня, 11:05 161 Цей матеріал також доступний українською Доклад юристов ЕС носит рекомендательный характер

Правительство Великобритании может остановить процесс выхода страны из Европейского союза.

Об этом заявили главные юрисконсульты ЕС, передает телеканал CNN.

Как говорится в докладе, подготовленном для Европейского суда в Страсбурге, у Британии есть право прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора в одностороннем порядке. Это часть права Европейского союза, которая описывает процесс, посредством которого государства-члены могут выйти из ЕС.

Ранее же Лондон заявлял, что действие этой статьи может быть прекращено только с согласия всех стран-членов ЕС.

Доклад юристов носит рекомендационный характер, и теперь судьи должны решить, учитывать ли позицию юрисконсультов.

Напомним, во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% граждан, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% голосовавших. При этом процент поддержки выхода из ЕС по стране был неравномерным. В частности, в Шотландии большинство населения проголосовало против такого решения.

Несмотря на это, правительство Великобритании поддержало проект соглашения по Brexit.