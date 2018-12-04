Британия имеет право остановить процесс выхода из Евросоюза - юристы ЕС
Правительство Великобритании может остановить процесс выхода страны из Европейского союза.
Об этом заявили главные юрисконсульты ЕС, передает телеканал CNN.
Как говорится в докладе, подготовленном для Европейского суда в Страсбурге, у Британии есть право прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора в одностороннем порядке. Это часть права Европейского союза, которая описывает процесс, посредством которого государства-члены могут выйти из ЕС.
Ранее же Лондон заявлял, что действие этой статьи может быть прекращено только с согласия всех стран-членов ЕС.
Доклад юристов носит рекомендационный характер, и теперь судьи должны решить, учитывать ли позицию юрисконсультов.
Напомним, во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% граждан, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% голосовавших. При этом процент поддержки выхода из ЕС по стране был неравномерным. В частности, в Шотландии большинство населения проголосовало против такого решения.
Несмотря на это, правительство Великобритании поддержало проект соглашения по Brexit.