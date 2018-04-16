Британия и США предупредили о "кибернаступлении" со стороны России

Хакеры, поддерживаемые правительством РФ, используют сомнительные маршрутизаторы и другие устройства сетевой инфраструктуры для шпионажа и, возможно, для создания условий для будущих наступательных кибероперациях.
Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США, Федерального бюро расследований и Национального центра кибербезопасности Великобритании, передает ZD Net.
Смотрите также
Представители Лондона и Вашингтона предупредили, что поддерживаемые Кремлем хакеры используют эксплойты для осуществления вредоносных атак против правительственных учреждений, частного сектора и критической инфраструктуры, а также интернет-провайдеров.
Хакеры используют взломанные сетевые устройства и программы, такие как маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, для проведения атак типа "человек посередине", когда злоумышленник "пропускает" интернет-трафик жертвы "через себя".
Смотрите также
Цель атак, по данным американской и британской сторон, включает кибершпионаж, кражу интеллектуальной собственности и постоянный доступ к сетям жертв.
"Мы уверены, что Россия провела скоординированную кампанию, чтобы получить доступ к роутерам предприятий, небольших компаний, домашних офисов класса SOHO, а также коммутаторам и коннекторам по всему миру", - сообщил специальный помощник президента США и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.
Смотрите также
Считается, что таким образом были взломаны миллионы устройств по всему миру.
Напомним, что Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года.
Комментарии
Правила комментирования