Британия и США предупредили о "кибернаступлении" со стороны России

США и Великобритания обвинили российских хакеров в масштабном взломе роутеров

Хакеры, поддерживаемые правительством РФ, используют сомнительные маршрутизаторы и другие устройства сетевой инфраструктуры для шпионажа и, возможно, для создания условий для будущих наступательных кибероперациях.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США, Федерального бюро расследований и Национального центра кибербезопасности Великобритании, передает ZD Net.

Смотрите также Апокалипсис в сети. 7 крупнейших хакерских атак в истории

Представители Лондона и Вашингтона предупредили, что поддерживаемые Кремлем хакеры используют эксплойты для осуществления вредоносных атак против правительственных учреждений, частного сектора и критической инфраструктуры, а также интернет-провайдеров.

Хакеры используют взломанные сетевые устройства и программы, такие как маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры, для проведения атак типа "человек посередине", когда злоумышленник "пропускает" интернет-трафик жертвы "через себя".

Смотрите также Крупнейшие кибератаки против Украины с 2014 года. Инфографика

Цель атак, по данным американской и британской сторон, включает кибершпионаж, кражу интеллектуальной собственности и постоянный доступ к сетям жертв.

"Мы уверены, что Россия провела скоординированную кампанию, чтобы получить доступ к роутерам предприятий, небольших компаний, домашних офисов класса SOHO, а также коммутаторам и коннекторам по всему миру", - сообщил специальный помощник президента США и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

Смотрите также Пять самых известных хакерских группировок, действующих против Украины. Инфографика

Считается, что таким образом были взломаны миллионы устройств по всему миру.

Напомним, что Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года.