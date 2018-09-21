21 сентября 2018, пятница

Британия и Франция подняли боевые самолеты на перехват российских истребителей

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Cамолеты РФ не выходили на связь с управлением воздушным движением Соединенного Королевства
Фото: Ministry of Defence via Twitter

Cамолеты РФ не выходили на связь с управлением воздушным движением Соединенного Королевства

В четверг, 20 сентября, истребители ВВС Великобритании и Франции поднялись в воздух для перехвата военных самолетов РФ, которые пролетали над Северным морем, передает Reuters.

"Были запущены типичные механизмы в ответ: самолеты-истребители Rafale вылетели утром с базы Сен-Дизье и были готовы к возможному вмешательству", - заявил представитель ВВС Франции.

По его словам, российские самолеты не представляли явной опасности.

Как передает Sky News, французский и британский истребители в сопровождении самолетов-дозаправщиков были подняты с авиабазы после того, как два российских бомбардировщика проследовали через "большое международное воздушное пространство", мониторинг которого осуществляют партнеры НАТО.

При этом, как уточняется, российские воздушные суда не выходили на связь с управлением воздушным движением Соединенного Королевства, "что делало их опасными для всей другой авиации".

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове