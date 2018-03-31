Британия грозит закрыть торговое представительство РФ в Лондоне - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Великобритания охарактеризовала торгпредство России как

Великобритания охарактеризовала торгпредство России как "логово шпионов"

Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне в ответ на высылку Россией британских дипломатов и требование привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах, сообщает Daily Mail.

По данным источников, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как "логово шпионов", и его закрытие находится на рассмотрении на фоне того, как "Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы".

Напомним, что отношения между Москвой и Лондоном накалились после отравления боевым токсическим веществом бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочерив британском Солсбери. Британия возложила ответственность за применение силы на Россию и выслала 23 российских дипломатов. К ответным мерам присоединился ряд стран Запада и НАТО. На что Россия ввела зеркальные меры.

 

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове