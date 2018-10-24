Британия аннулирует визы подозреваемым в причастности к убийству журналиста Хашкаджи - Мэй

Правительство Великобритании приняло решение аннулировать визы чиновниками из Саудовской Аравии, которые причастны к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, передает Sky News.

По ее словам, официальный Лондон осуждает жестокое убийство Хашкаджи "решительным образом" и намерен пересмотреть визы, выданные предполагаемым исполнителям убийства.

Мэй добавила, что Саудовская Аравия еще не предоставила "достоверное объяснение" гибели Хашкаджи. Кроме того, по ее словам, она рассчитывает сегодня провести телефонный разговор с королем Саудовской Аравии.

Напомним, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти Джамаля Хашкаджи, и рассматривают возможность введения санкций. В США запретят въезд в страну 21 гражданину Саудовской Аравии.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.