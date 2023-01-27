В Британии предложили построить в Польше завод по производству оружия для Украины 27 января, 10:12 В британском парламенте считают, что такой завод сделает ВСУ более независимыми (Фото:Jessica Taylor/REUTERS)

В британском парламенте предложили построить на территории Польши большой завод по производству оружия для Украины, чтобы еще эффективнее противостоять российской агрессии.

Как сообщает The Telegraph, с такой инициативой выступил глава комитета по оборонным вопросам Тобиас Эллвуд.

По его словам, западные правительства продемонстрировали отсутствие стратегической дальновидности в своих шагах по поддержке Украины, и сейчас это необходимо исправить.

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Эллвуд отметил, что решение о передаче ВСУ западных танков было правильным, однако схема с разными цепочками поставок и типами боеприпасов пока «нежизнеспособна».

«Это просто нецелесообразно в долгосрочной перспективе. Танки сегодня — да. Но нам нужна стратегия, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя… Чтобы они могли закупать собственное оборудование по своим спецификациям, возможно, по стандарту НАТО, и иметь постоянно защищенную цепочку поставок», — пояснил парламентарий, отметив, что оружейный завод в Польше может помочь сделать украинскую армию в более независимой.

Ранее стало известно об официальном решении США передать Украине свои основные танки стало известно накануне, 25 января.

Кроме того, ВСУ получат также немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов:

14 Challenger 2 из Великобритании;

31 Abrams из США;

14 Leopard 2 из Германии;

14 Leopard 2 из Польши.

Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 — подтверждена официально не была.

Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 единиц этой техники может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о передаче пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках некоторого количества Leclerc из Франции.