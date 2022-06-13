«Реальный риск для жизни». Британский МИД призвал граждан воздержаться от поездок в Украину, а поддерживать страну пожертвованиями
Британский МИД попросил граждан воздержаться от визитов в Украину (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что советует британцам воздержаться от любых поездок в Украину.
В ведомстве заявили, что в Украине «есть реальный риск для жизни».
«Посольство Великобритании в Киеве в настоящее время не может предоставить личную консульскую помощь», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В ведомстве заявили, что сейчас лучший способ поддержать Украину из Великобритании — это сделать пожертвовать средства в поддержку страны.
В пятницу, 10 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с визитом в Украину.
Уоллес заявил, что два государства будут сотрудничать «еще теснее», чтобы прийти к общей цели и дать возможность Украине освободиться от незаконной российской оккупации.
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