«Россия должна выполнять договоренности». G7 посетили Одессу, показав, что мир будет наблюдать — и привлечет РФ к ответственности — посол США

29 июля, 14:45
Послы G7 посетили Одессу (Фото:twitter.com/USAmbKyiv)

Послы G7 посетили Одессу (Фото:twitter.com/USAmbKyiv)

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что послы G7 посетили Одессу, показав, что мир будет наблюдать и привлечет РФ к ответственности.

По ее словам, выполнение зернового соглашения имеет ключевое значение для контроля за стремительными ценами и обеспечением продовольствием тех, кто полагается на украинский экспорт.

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«Россия должна выполнять договоренности. G7 посетили Одессу, показав, что мир будет наблюдать — и привлечет Россию к ответственности», — говорится в сообщении Бринк в Twitter.

https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1552971015633911808

В пятницу, 29 июля, послы стран G7 в Украине приехали в Одессу и заявили о важности зернового соглашения.

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Накануне в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

https://www.youtube.com/watch?v=RZsOq70ACOM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Бриджит Бринк Война России против Украины

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