«Для Украины это война на выживание». Если Россия не заплатит высокую цену, существование других демократий окажется под угрозой — посол США 13 июня, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк (Фото:ssu.gov.ua)

Если страна-агрессор Россия не заплатит высокую цену за войну против Украины, существование других мирных демократий окажется под угрозой.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в ходе встречи с главой СБУ Иваном Бакановым, передает пресс-служба СБУ.

«Мы понимаем, что для Украины это война на выживание, а для США борьба украинского народа — это защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом», — сказала она.

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Дипломат заявила, что, как отметил президент Джо Байден, стоять рядом с Украиной в эту непростую минуту — это не просто правильная позиция.

"Это также в наших национальных интересах - обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал о том, что применение силы - это не правильный подход", - сказала она.

По словам Бринк, если Россия не заплатит высокую цену за совершенные ею действия, существование других мирных демократий окажется под угрозой, знаменующей конец международного порядка, основанного на правилах, и создаст возможности проявления агрессии в других местах.

Посол добавила, что США продолжают твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и осуждают российскую агрессию.

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