Будут ли говорить об Украине: Reuters назвало три основные темы саммита БРИКС в ЮАР, на который не решился поехать Путин 18 августа, 17:52 Издание Reuters обнародовало повестку дня грядущего саммита БРИКС в Йоханнесбурге, который состоится с 22 по 24 августа (Фото:REUTERS/Aly Song/File Photo)

На следующей неделе с 22 по 24 августа в городе Иоханнесбург будет проходить саммит стран БРИКС, на который российский диктатор Владимир Путин не приедет, а вопрос полномасштабной агрессии РФ против Украины нет ни в одном из вопросов повестки дня.

Журналисты Reuters узнали о запланированных мероприятиях во время саммита и перечень вопросов, которые будут обсуждать члены организации.

Медиа сообщает, что в Йоханнесбург приедут лидеры четырех из пяти стран-основателей организации: президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также к участию в саммите в качестве наблюдателей будут приглашены представители около 40 стран.

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Reuters добавляет, что участники саммита обсудят широкий круг вопросов, однако основное внимание будет уделено трем темам:

возможное расширение блока путем вступления новых членов;

вопрос Нового банка развития ( НБР), который является « финансовым фондом» БРИКС;

НБР), который является финансовым фондом» БРИКС; улучшение экономических связей между различными экономиками членов организации.

Один из высокопоставленных южноафриканских дипломатов в БРИКС объяснил Reuters детали о НБР. Он заявил, что члены организации обсудят вопросы стимулирования сбора средств и кредитования в местной валюте, однако во время саммита не будут говорить об общей валюте БРИКС.

В третьем пункте обсуждений, пишет Reuters, лидеры стран примут участие в серии дискуссий по торговым и инвестиционным возможностям в различных секторах.

Медиа резюмирует, что последний день саммита будет посвящён переговорам с лидерами других стран. Особое внимание будут обращать на отношения между БРИКС и африканскими странами в связи с темой саммита «БРИКС и Африка».

19 июля канцелярия президента ЮАР сообщила, что российский диктатор Владимир Путин не поедет в августе в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС. РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.



Международный уголовный суд объявил Путина в розыск по подозрению в незаконном перемещении украинских детей. Более 100 стран, в частности ЮАР, обязаны арестовать Путина, если он будет на их территории.