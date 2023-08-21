Cаммит БРИКС без Путина говорит об изоляции России — CNN 21 августа, 02:00 Путин (Фото:Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin via REUTERS A)

Отсутствие Владимира Путина на саммите БРИКС в Южной Африке свидетельствует об изоляции России. Теперь российский лидер отсутствует на мировой политической арене.

Об этом сообщает СNN.



По мнению издания, ранее Путин был фигурой, которая привлекала внимание. Однако после его вторжения в Украину восприятие его в мире изменилось — он отсутствует на мировой политической арене.

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CNN отмечает, что несмотря на установление связей с Китаем и Ираном, Путин остается на периферии. Важным аспектом также является ситуация в Беларуси. При этом ранее он заявил, что считает свое участие в БРИКС менее существенным, чем его настоящее присутствие в России.

Тем не менее отсутствие Путина на встрече БРИКС явно свидетельствует о России в изоляции и сужении горизонтов для российского диктатора.

Ожидается, что на саммите будут присутствовать лидеры других стран-членов экономического блока БРИКС: президент Южной Африки Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.