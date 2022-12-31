«Только усиливают решимость». Посол США в Украине отреагировала на новую атаку РФ 31 декабря, 20:37 Спасатели на месте прилета российской ракеты в Николаеве, 31 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую российскую ракетную атаку 31 декабря.

«Уже в третий раз на этой праздничной неделе Россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу», — заявила Бринк на своей странице в Twitter.

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Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ.

По последним данным, в результате этой атаки в Киеве погиб пожилой мужчина, пострадали 22 человека. Из них 15 госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии.

Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).

