Ряд этих заявлений она сделала в новом интервью подкасту The Atlantic, который называется The David Frum Show. На сайте издания это интервью вышло с заголовком «Предательство Украины Трампом: Бриджит Бринк, бывший посол в Украине, о войне этой страны с Россией, предательстве Украины Америкой и причинах своей отставки».

Бринк, которая почти 30 лет работала в дипломатических структурах США, начинала свою карьеру еще во времена администрации Билла Клинтона, работала в Госдепе и Совете национальной безопасности США. Она также представляла США в Узбекистане, Грузии и Словакии, прежде чем занять должность американского посла в Украине летом 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России. В апреле 2025-го, вскоре после второго прихода к власти Дональда Трампа, Бринк уволилась с должности посла, заявив: «С началом работы администрации Трампа политика начала заключаться в давлении на жертву — Украину, а не на агрессора — Россию. Таким образом, я больше не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку».

В середине 2025-го Бринк заявила, что баллотируется в Конгресс США от штата Мичиган, и обнародовала в соцсетях видеоролик, который подытожил три года ее дипломатической работы в Украине во время большой войны с РФ. «К сожалению, президент [США Дональд Трамп] продолжает давить на нашего демократического союзника, Украину, а не на агрессора, Россию. Умиротворение диктатора никогда не приносило и не принесет длительного мира. И это не то, кем мы являемся», — говорит Бринк на этом видео.

Аналогичные тезисы, не скрывая резкой критики в адрес Трампа, Бриджит Бринк высказала и в разговоре с журналистом The Atlantic Дэвидом Фрамом, автором книг Трампократия (2018) и Трампокалипсис (2020).

В этом интервью она также рассказала о деталях своей работы в Украине: от момента, когда ей пришлось восстанавливать работу посольства США в Киеве (где после эвакуации накануне вторжения из соображений безопасности не осталось «ничего, что можно было бы включить в розетку») до своих многочисленных командировок поездами по всей Украине и под обстрелами. Бринк рассказала, как первые три месяца работы в Киеве ночевала в посольстве в помещении, обустроенном для американских морпехов; как пыталась позаботиться о безопасности сотрудников дипмиссии еще до того, как Киев удалось защитить более надежными системами ПВО, включая ЗРК Patriot; как менее чем через 12 часов после ее визита в Одессу вместе с представителями USAID Россия ударила по городу ракетами, разрушив здание, где Бринк проводила встречи. В то же время она выразила восхищение работой Укрзализныци и назвала «удивительной» украинскую железнодорожную систему.

Среди этих поездок экс-посол также вспомнила случай, когда направлялась в Одессу на встречу с дипломатами G7 и ООН, чтобы положить начало Черноморской зерновой инициативе. В какой-то момент поезд с Бринк и ее командой из около 20 человек остановился посреди ночи. «Я услышала, как моему охраннику позвонили, и я слышала, как он просто говорил: «Да, да». Затем он повернулся ко мне и сказал: «Запущена ракета. Она упадет где-то рядом с нами, где-то неподалеку». Бринк вспоминает, что тогда надеялась и молилась, что с ее командой все будет в порядке, а решение о большом дипломатическом западном «десанте» в Одессе не было ошибочным. «А потом мы ждали — потому что это все, что можно сделать, ждать. Прошло 15 минут, 20 минут, и поезд снова тронулся».

Подытоживая свою работу в Украине в разговоре с The Atlantic, Бриджит Бринк подчеркнула: «Украина мне очень небезразлична. Я провела три года своей жизни в зоне боевых действий, пытаясь защитить свою команду, а также продвигать наши цели относительно того, чтобы сохранить Украину свободной».

NV собрал самые яркие и резкие заявления Бринк об Украине из этого разговора.

Раскритиковала ошибочный текущий подход США в отношении Путина. В ответ на просьбу оценить ситуацию для Украины в войне по состоянию на середину июня 2025 года, Бринк отметила: «Вполне понятна одна вещь: Путин убедился, что может показать — или, я бы сказала, делать вид, „готовности“ к переговорам, одновременно продолжая воевать на поле боя и пытаясь захватить больше территории и изменить факты и условия на местах. Я думаю, позволить так действовать [Путину] - это ошибка с нашей стороны». В то же время украинцы, напомнила Бринк, держат оборону в этой войне и «будут продолжать воевать до тех пор, пока будут не в состоянии этого делать никаким способом, ни в какой форме и никоим образом». «И поэтому я думаю, что мы сталкиваемся с длительной, затяжной войной, которая рискует перерасти в еще большую войну, если на Путина не будет оказано больше давления и силы, чтобы он сел за стол переговоров».

Осудила попытки команды Трампа превратить США в отстраненного «независимого медиатора» в войне РФ против Украины. «Я категорически не согласна с тем, что такая позиция отвечает интересам США. В узком смысле — и это действительно важно для Украины — крайне необходимо, чтобы мы не позволили Путину как агрессору просто менять границы силой, потому что это создает ужасный прецедент здесь [в Украине] и в других регионах мира», — подчеркнула Бринк. В то же время она добавила, что хотела бы сделать акцент на еще более стратегическом уровне: «Я считаю, что цели Путина гораздо масштабнее. Я не думаю, что речь идет только об Украине. Относительно людей, которые считают: „О, Путин остановится в Украине“ — это не то, о чем свидетельствует мой 28-летний опыт работы в этой части мира», — подчеркнула дипломат. Она убеждена, что «Путин не останавливается, пока его не остановят, пока ему не дадут четко понять, что мы и наши партнеры будем противостоять определенному направлению [действий РФ]». «Я убеждена, что он намерен продолжать. Мне понятно, что он хочет развернуть Украину не только с ее пути в ЕС, с чего все началось, но и в НАТО — чтобы ослабить НАТО, разделить Европу и ослабить Соединенные Штаты», — резюмировала Бринк. Поэтому, подытожила она, США нуждаются в такой политике, которая является «стратегической в смысле определения наших действий для достижения цели — а она, по моему мнению, должна заключаться в том, чтобы помешать Путину достичь успеха в этой попытке».

Подчеркнула, насколько рискованно для США разрушать поддержку союзников и демократии. Бринк выделила курпнейшие вызовы, которые видит на сегодня: «Во-первых, я думаю, что под угрозой сейчас гораздо больше, чем только Украина. […] В более широком смысле, под угрозой находится мир и процветание, которыми мы наслаждались в течение 80 лет после Второй мировой войны, поскольку полагались на некоторые фундаментальные принципы, в том числе и прежде всего такие: «Мы, Соединенные Штаты, поддерживаем демократию и свободу внутри страны и за рубежом. Мы, США, считаем важным сотрудничать с нашими друзьями и союзниками. Мы, США, считаем, что нам нужно остановить агрессоров от достижения их целей и конкурировать с Китаем». Дипломат подчеркнула, что хотела бы подчеркнуть, насколько рискованно подрывать эти принципы: «Это рискованно для нас. Это рискованно для наших детей и будущих поколений, потому что мы разрушаем часть фундамента того, на котором базируется наше собственное процветание, на котором был построен наш собственный успех как государства».

Считает «большой проблемой» некомпетентных переговорщиков от США по Украине и хаос в этой политике. Реагируя на вопрос с намеком на Стива Уиткоффа, представителя Трампа в переговорах по Украине, Бринк подчеркнула: «Я считаю ошибкой не полагаться на людей, имеющих экспертизу в этой области. Я считаю, что это большая ошибка, особенно в отношении России. У Путина есть более масштабный стратегический план, который очень опасен для США, и мы игнорируем этот план себе во вред». Бринк убеждена, что хотя Путин имеет тактику действий, его можно победить собственной тактикой. «Но я думаю, что это требует очень продуманного, стратегического, скоординированного подхода. И именно в этом вопросе во времена второй администрации Трампа вызовом для меня было доносить советы [по Украине] до нужного человека. Поскольку [в команде Трампа] есть много разных людей, которые работают над политикой в отношении Украины и России. И в такой разделенной системе было очень трудно советовать». Дипломат объяснила, что когда пыталась выяснить, кому же она должна передавать советы и информацию, то ей рекомендовали «обратиться ко многим людям по всему правительству». «Но моя проблема заключалась в том, что я находилась в зоне боевых действий. Я была действительно занята. У меня не было времени звонить отдельным людям, пытаясь обосновать конкретную политическую рекомендацию. […] Это было и есть большая часть проблемы. Этот хаос процесса наработки политики — я не знаю, почему стиль работы именно таков, но он не способствует нашей способности выполнять и внедрять стратегическую внешнюю политику, которая сдерживает Россию, посылает правильный сигнал Китаю и продвигает интересы Америки для самих американцев», — подчеркнула Бринк. Она добавила, что в должности посла США в Украине после прихода Трампа «не чувствовала, что имеет возможность информировать президента так, чтобы это помогло нам продвигать нашу политику». «И это неприемлемая позиция для посла — посла в зоне боевых действий, который должен защищать тысячу людей [сотрудников дипмиссии США], обеспечивать их безопасность, да еще и пытаться достичь одной из приоритетных целей внешней политики США», — резюмировала Бринк.

Подробно объяснила, почему была вынуждена уволиться после прихода Трампа и чем ей угрожали. «В итоге, то, что произошло со мной, довольно просто [объяснить]: в течение 28 лет я очень твердо чувствовала, что могу и имею возможность предложить свое мнение и советы относительно того, какой курс будет лучшим для внешней политики [США]», — описала Бринк главный принцип своей почти 30-летней дипломатической карьеры. Она признала, что хотя дипломатам не всегда удается настоять на своей позиции, ее многолетняя работа в этой области обеспечила ей возможность возвращаться к обсуждению тех или иных проблем уже с новой президентской администрацией в США — и в итоге доказывать свою правоту. «Например, когда раньше я работала в Вашингтоне, то была частью группы, которая помогла предоставить Украине оборонительное оружие — рекомендовала [сделать это] тогдашнему президенту Трампу во времена его первого президентства. Это оружие помогло спасти Киев», — напомнила Бринк. Она также рассказала, что уже в период работы послом США в Украине во времена Джо Байдена «много раз, я уверена, раздражала людей [из Белого дома] из-за своей настойчивости». «Но я считала, что это моя обязанность и моя работа, в соответствии с моими взглядами. И [во времена Байдена] я никогда не чувствовала, что мне грозит увольнение, или что тот факт, что я раздражаю людей, обернется проблемами для меня лично».

В то же время когда к власти пришла вторая администрация Трампа, ситуация резко изменилась, рассказала Бринк. «Каждый день я просыпалась, и мне говорили, что меня могут уволить, поэтому я должна быть осторожной в том, что я говорю и что делаю». Дипломат объяснила, что до определенной степени это могло бы быть нормально — в том смысле, что «все служим воле президента, так работает система для послов». Но изменения во времена второго президентства Трампа были значительно более разрушительными, подчеркнула Бринк, напомнив об уничтожении таких институтов, как USAID, Министерство образования и другие учреждения. По словам дипломата, это оказало масштабное негативное влияние на саму систему американской бюрократии. «Происходит вот что: бюрократия перестает быть сильной в отстаивании рекомендованного подхода, каким бы он ни был, — пояснила Бринк. — Мы как карьерные специалисты предоставляем рекомендации, а потом, в конце концов, конечно, решает руководство — избранное руководство и президент [США]». Однако во второй администрации Трампа, подчеркнула Бринк, «не было возможности давать рекомендации, если они противоречили представлениям о точке зрения президента». «Это очень проблематично», — подчеркнула Бриджит Бринк. И хотя, еще раз подтвердила она, «каждый спор не выиграешь», но «нужен структурированный политический подход, чтобы можно было обосновать свою позицию, принять решение и быть осведомленным о фактах». «Мне это нужно как послу. Президенту это нужно как президенту — но это то, чего не существует [в администрации Трампа], — обобщила Бринк главную причину своего увольнения. — Более того, этот страх заставляет людей не хотеть высказывать свое мнение. Именно поэтому в тот период я выразила свое мнение, что это самая важная дипломатическая работа на планете. Поэтому я должна делать ее так, чтобы не бояться. Я должна делать ее лучшим способом, каким только могу. А потом, когда уже не смогла [работать именно так], я ушла».

Подчеркнула, что операция Паутина и ей подобные — это оборонительные меры Украины. Вскользь вспоминая в интервью об операции Паутина и впечатляющем ударе Украины по стратегической авиации РФ, Бринк назвала его «очень успешной атакой» и подчеркнула, что не знала об этом плане заранее. «Но я просто хочу напомнить всем, что украинцы наносят удары по военным объектам РФ в пределах обороны. Россияне также в течение последних недель запустили сотни беспилотников и ракет по всей Украине, в результате чего погибло много мирных жителей, включая детей. И это происходило и происходит на протяжении всей войны», — подчеркнула бывшая посол США в Украине.

Рассказала, как была поражена списком предложенных Украине «переговорных» условий. В конце интервью Бринк рассказала историю своей встречи с неназванным украинским чиновником «очень высокого уровня» в один из последних дней ее работы в Украине. «По сути, он показал мне то, что, по его словам, было представлено украинцам как возможный путь продвижения вперед к мирным переговорам. Я бы сказала, что этот документ, детали которого я не буду уточнять, содержал „вишлист“ [список пожеланий] Путина относительно всего, чего он хочет», — рассказала Бринк. По словам дипломата, украинский собеседник при этом посмотрел на нее и сказал: «Вы наш ближайший стратегический партнер». «Это все, что он сказал. И мне нечего было сказать, потому что сама я — как человек, который посвятил значительную часть своей жизни поддержке свободы и демократии в Украине и в более широком европейском пространстве на благо американцев — я тоже не нашла, что сказать».

Назвала администрацию Трампа «угрозой нашему будущему». «Вот почему я ушла [с должности посла]. Вот почему я выступаю публично […]. Я думаю, что для Америки плохо быть там, где мы оказались. Это не то, кем мы являемся на самом деле. Мы должны быть на правильной стороне истории. В истории нечасто случаются решающие моменты. И как человек, который занимается этим [дипломатией] уже 28 лет, я считаю жизненно важным, чтобы мы стояли на правильной стороне», — заявила Бринк.

Озвучила три совета для американских госслужащих, которые колеблются в решении работать на администрацию Трампа. Бринк отметила, что всегда пыталась донести младшим коллегам-дипломатам, «что наша работа заключается в том, чтобы давать лучшие советы и упорно работать, чтобы донести эти советы наилучшим образом до избранного [народом] руководства [США]». Если же, в конце концов, такие люди чувствуют, что не могут выполнить свою работу должным образом, то имеют несколько вариантов, отметила Бринк: