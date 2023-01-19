Украинские флаги висят по всем Соединенным Штатам, я никогда не видела такого раньше — Бриджит Бринк 19 января, 19:02 Посол США в Украине Бриджит Бринк во время ежегодной дискуссии NV Украина и мир впереди 2023 (Фото:NV)

Посол США в Украине Бриджит Бринк во время ежегодной дискуссии NV Україна та світ попереду 2023 отметила, что Украина имеет большую двухпартийную поддержку во всех Соединенных Штатах.

По ее словам, по всей ее стране на домах висят украинские флаги, а она никогда раньше не видела других флагов в своей стране, кроме американских.

«Это потому, что мы разделяем вашу любовь к свободе. И мы разделяем понимание, что свобода не бесплатна, она имеет свою цену, и это что-то за что мы должны бороться», — отметила дипломат.

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Бринк напомнила, что общая сумма помощи Украине от США достигла 25 млрд долларов.

Она напомнила, что помощь США началась с предоставления Джавелинов и Стингеров, после чего США предоставили Украине HIMARS, а затем приняли решение о предоставлении NASAMS, Patriot и Bradly, отметив, что это движение в хорошем направлении.

17 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в США пообещали научить украинских военных использовать Patriot за десять недель.

18 января госсекретарь США Энтони Блинкен назвал требования признать оккупированные территории Украины российскими неприемлемыми.

В этот же день спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента США может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели.