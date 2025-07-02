«Нечего было сказать». Экс-посол США в Украине Бринк рассказала об одном из последних разговоров с украинской властью

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк поделилась подробностями одного из последних разговоров с украинским чиновником перед завершением своей дипломатической миссии. Об этом она рассказала в интервью The Atlantic.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении украинцев к Соединенным Штатам с учетом оказанной поддержки, Бринк вспомнила о разговоре, который состоялся в последние дни ее пребывания в должности.

По словам Бринк, во время того разговора украинский чиновник, имя которого она не назвала, ознакомил ее с планом «мирного урегулирования», который был предложен Киеву как один из вариантов для продвижения в переговорном процессе.

«Тот документ, я не буду его подробно описывать, содержал список желаний [российского диктатора Владимира] Путина относительно всего, чего он хочет. Он посмотрел на меня и сказал: „Вы были нашим ближайшим стратегическим партнером“. Это все, что он сказал», — рассказала экс-посол.

Бринк отметила, что не имела что добавить, ведь она «посвятила большую часть своей жизни поддержке свободы и демократии в Украине и в более широком европейском пространстве в пользу американцев».

10 апреля 2025 года CBS News сообщило со ссылкой на три источника, что Бринк планирует досрочно уйти в отставку.

Вечером того же дня пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила во время брифинга, что Бриджит Бринк «возвращается домой».

Перед этим сообщалось, что госсекретарь Марко Рубио решил оставить Бринк в должности, хотя она подала прошение об отставке еще в январе во время смены администрации. Новый глава Госдепа отклонил заявление, поскольку хотел, чтобы Бринк продолжила работать.

5 мая американское посольство в Украине сообщило о том, что в Киев прибыла новая временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.