«Это не заслуживает быть новостью». Посол США прокомментировала слова Байдена об «игнорировании» Зеленским предупреждений о нападении РФ 12 июня, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS / Edgar Su)

Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что заявление президента Джо Байдена о том, что официальный Киев не принял во внимание предупреждения о возможном нападении России, не заслуживает того, чтобы создавать вокруг него скандал.

«Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не будут стоять в стороне и не позволят этому произойти. Президент Владимир Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей смелостью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией», — заявила Бринк в комментарии РБК-Украина.

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Представительница американской дипломатии подчеркнула, что Байден очень уважает Зеленского и настроен помогать украинцам и дальше. Бринк отметила, что США уже предоставили Украине 5,3 млрд долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 млрд долларов после начала полномасштабного вторжения России в феврале, чтобы дать Украине возможность защитить себя.

«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать Украину», — отметила посол.

Накануне президент США Джо Байден рассказал, что американская разведка пыталась предупредить Украину о неизбежной опасности вторжения России, но президент Украины Владимир Зеленский «не хотел об этом слышать».

Байден признал, что возможность полномасштабного российского вторжения выглядела надуманной: «Я понимаю, почему они не хотели этого слышать».

В ОП отреагировали на слова Байдена. Представитель президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net отметил, что Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры «не хотели слышать».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net отметил, что обвинять в чем-то Украину «глупо».

«Безусловно, это [слова Байдена] не совсем так. То, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, базировавшаяся на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров», — сказал он.

Он подчеркнул, что Киев понимал намерения россиян и «готовился к тому или иному агрессивному сценарию». Однако, отметил Подоляк, вопрос стоял о том, каким будет объем вторжения. По его словам, интенсивность обстрелов всей территории Украины нельзя было предусмотреть и нет сомнений, что масштаб вторжения шокировал многие страны, включая партнеров Украины.

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