Обстрел российскими войсками порта Одессы: Кремль продолжает использовать еду как оружие — посол США

23 июля, 14:45
Бриджит Бринк (Фото:twitter.com/USAmbKyiv)

Бриджит Бринк (Фото:twitter.com/USAmbKyiv)

Посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя обстрел российскими войсками порта Одессы, заявила, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

«Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности», — написала она в Twitter.

По ее словам, подобные действия недопустимы.

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https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1550783682973163520

«Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции», — написала она.

Россия в субботу, 23 июля, атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры. Еще две ракеты сбили силы ПВО.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

https://www.youtube.com/watch?v=GoO1pjVb1uc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Одесса Бриджит Бринк Война России против Украины

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