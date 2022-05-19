Новый посол США Бриджит Бринк прибудет в Киев в июне 19 мая, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

После утверждения Сенатом на должность посла США в Украине Бриджит Бринк примет присягу и прибудет в Киев.

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Как сообщает ВВС Украина, прибытие Бринк в Киев ожидается в июне.

Сенат США единогласно назначил Бриджит Бринк послом в Украине. На этот пост ее выдвинул президент Джо Байден.

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Украина получила запрос США на назначение послом в Украине Бриджит Бринк еще в конце января. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Должность посла США в Украине остается вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

Сейчас США в Украине представляет временная поверенная Кристина Квин. На этом посту она сменила Уильяма Тейлора.

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