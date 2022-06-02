Посол США в Украине вручила верительные грамоты Зеленскому 2 июня, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк вручила верительные грамоты от американского президента президенту Владимиру Зеленскому.

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Об этом она рассказала во время брифинга в Киеве в четверг, 2 июня, который транслировало Суспільне.



Глава украинского государства сообщил в соцсетях, что теперь новоназначенные иностранные послы будут вручать верительные грамоты именно в Софийском Соборе.

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«Это шаг, которым Украина подчеркивает свое отношение к каждому послу и отношениям с каждым государством. Надеюсь, что теперь знаменитое мозаичное изображение Оранты, которую еще называют Нерушимой стеной, будет защищать не только Киев и Украинское государство, но и всех настоящих друзей Украины, которые находятся рядом в сложное время», — подчеркнул Зеленский.



Бриджит Бринк рассказала об основных направлениях работы американской дипломатической миссии в Украине:

помочь Украине победить в войне против российской агрессии;

обеспечить, чтобы те, кому это необходимо, получали американскую гуманитарную помощь;

приложить усилия, чтобы Россия понесла ответственность за свои зверства и военные преступления;

контролировать использование военной помощи США;

восстановить работу посольства США в полном составе.

Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. 28 мая ей выдали визу для работы в Киеве.

Ранее Бриджит Бринк была послом США в Словакии, старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Должность посла США в Украине была вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. США в Украине представляла временная поверенная Кристина Квин.

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