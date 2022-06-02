Посол США в Украине вручила верительные грамоты Зеленскому
Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Новая посол США в Украине Бриджит Бринк вручила верительные грамоты от американского президента президенту Владимиру Зеленскому.
Война России против Украины — главные события 2 июня
Об этом она рассказала во время брифинга в Киеве в четверг, 2 июня, который транслировало Суспільне.
Глава украинского государства сообщил в соцсетях, что теперь новоназначенные иностранные послы будут вручать верительные грамоты именно в Софийском Соборе.
«Это шаг, которым Украина подчеркивает свое отношение к каждому послу и отношениям с каждым государством. Надеюсь, что теперь знаменитое мозаичное изображение Оранты, которую еще называют Нерушимой стеной, будет защищать не только Киев и Украинское государство, но и всех настоящих друзей Украины, которые находятся рядом в сложное время», — подчеркнул Зеленский.
Бриджит Бринк рассказала об основных направлениях работы американской дипломатической миссии в Украине:
- помочь Украине победить в войне против российской агрессии;
- обеспечить, чтобы те, кому это необходимо, получали американскую гуманитарную помощь;
- приложить усилия, чтобы Россия понесла ответственность за свои зверства и военные преступления;
- контролировать использование военной помощи США;
- восстановить работу посольства США в полном составе.
Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. 28 мая ей выдали визу для работы в Киеве.
Ранее Бриджит Бринк была послом США в Словакии, старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.
Должность посла США в Украине была вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. США в Украине представляла временная поверенная Кристина Квин.
Сомнений нет, что помощь и оружие от США будут поступать и дальше – Владимир Дубовик
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.