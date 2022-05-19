Сенат утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине 19 мая, 07:25 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк стала новым послом США в Украине (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Американский Сенат в среду вечером единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.

Об этом сообщает Politico.

«Присутствие посла там (в Украине — ред.) в это критическое время, когда Соединенные Штаты продолжают помогать украинскому народу… это замечательно, это хорошо, и это поможет продвинуть дело мира, безопасности и свободы. Я абсолютно уверен, что она будет выдающимся послом», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

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Ранее Комитет Сената США по международным отношениям единогласно одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине. В считанные часы все 100 сенаторов согласились утвердить ее на посту.

Таким образом Сенат положил конец конец трехлетнему перерыву Вашингтона без утвержденного Сенатом посланника в Киеве. Последний посол в Украине Мари Йованович была уволена Дональдом Трампом в 2019 году.



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