«Это напоминание всем о необходимости поддерживать Украину» — посол США Бриджит Бринк об уничтожении Каховской ГЭС 8 июня, 11:24 Брижит Бринк на январском мероприятии NV, Украина и мир впереди 2023 (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Трагедия на юге Украины, вызванная разрушением дамбы Каховской ГЭС — это напоминание всему миру о необходимости поддерживать Украину, считает посол США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом Бриджит Бринк заявила 8 июня во время специального мероприятия NV Диалоги о восстановлении Украины, которое открыла как первый спикер.

Прежде чем ответить на вопрос главного редактора NV Виталия Сыча о перспективах послевоенного восстановления Украины, посол США акцентировала внимание аудитории и мира на последствиях уничтожения Каховской ГЭС.

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«Это пример разрушительных последствий российской войны, подвергающих риску миллионы людей. Это напоминание о том, что мы — и вообще все — должны поддержать Украину прямо сейчас», — подчеркнула Бринк.

Она также заявила, что США вместе с партнерами Вашингтона и общественными организациями «упорно работают, чтобы помочь людям, которые сейчас находятся на месте [затопления]».

«Мы много делаем для поддержки эвакуации, пытаясь как можно быстрее доставить помощь, в частности воду, санитарные средства, еду, а также помочь людям добраться до убежища. И мы будем продолжать это делать и продолжать работать в режиме 24/7 в поддержку Украины», — пообещала Бринк.

По состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области составляет 5,61 метров. Затоплено 600 квадратных километров Херсонской области, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег. Продолжается эвакуация населения из зоны подтопления. По состоянию на 6:00 четверга опасные территории покинули 1999 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне — 1495 человек.

8 июня, в Киеве, с 10.30 до 17.30 проходит новое мероприятие «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины». Для обсуждения послевоенного восстановления Украины NV пригласил на независимую площадку ведущих дипломатов, экспертов, бизнесменов и политиков.

Среди спикеров: посол США в Украине Бриджит Бринк, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, CEO Dragon Capital Томаш Фиала, региональный директор NEQSOL Holding Украина Владимир Лавренчук, министр обороны Алексей Резников, исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова, управляющий партнер McKinsey & Company в Украине Александр Кравченко, мэр Киева Виталий Кличко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов и другие.