Новая посол США в Украине прибыла в Киев 30 мая, 19:59 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк (Фото:sk.usembassy.gov)

Война России против Украины — главные события 30 мая

Госдепартамент официально не объявлял о приезде Бринк, но информация об этом появилась в ее биографии на странице американского посольства в Украине.

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По данным издания, ожидается, что Бринк вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце недели.

Обновлено в 20:30. Бриджит Бринк написала в Twitter, что считает честью присоединиться к команде американского посольства в Киеве ради поддержки Украины.

Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. 28 мая ей выдали визу для работы в Киеве.



Ранее Бриджит Бринк была послом США в Словакии, старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Должность посла США в Украине была вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. США в Украине представляла временная поверенная Кристина Квин.

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