Новая посол США в Украине прибыла в Киев

30 мая, 19:59
Цей матеріал також доступний українською
Бриджит Бринк (Фото:sk.usembassy.gov)

Бриджит Бринк (Фото:sk.usembassy.gov)

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая, сообщает The Guardian.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Госдепартамент официально не объявлял о приезде Бринк, но информация об этом появилась в ее биографии на странице американского посольства в Украине.

Видео дня

По данным издания, ожидается, что Бринк вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце недели.

Обновлено в 20:30. Бриджит Бринк написала в Twitter, что считает честью присоединиться к команде американского посольства в Киеве ради поддержки Украины.

https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1531325734052106240

Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также:
«Я верю, что Украина победит». Прощальное интервью с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. 28 мая ей выдали визу для работы в Киеве.

Читайте также:
Работала на Балканах и в Грузии. Что важно знать о Бриджит Бринк — дипломате с 25-летним опытом, которая будет послом США в Украине

Ранее Бриджит Бринк была послом США в Словакии, старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Должность посла США в Украине была вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. США в Украине представляла временная поверенная Кристина Квин.

Если США видят путь к вступлению Украины в НАТО без ПДЧ, это наш шанс – Егор Чернев

https://www.youtube.com/embed/iORR6Dxdisw
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Посольство США в Киеве Украина-США Посольство США в Украине Бриджит Бринк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X