14 ноября 2018, среда

Brexit: власть Шотландии заявила о разрушительных последствиях соглашения

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Никола Старджен

Никола Старджен

Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что проект соглашения о Brexit между Великобританией и ЕС будет иметь разрушительное воздействие на рабочие места и инвестиции в Шотландии.

Об этом сообщает ВВС.

"Соглашение выводит Шотландию из единого рынка, что уже само по себе плохо. Но в дополнение мы вынуждены будем конкурировать за инвестиции и рабочие места с Северной Ирландией, которая фактически останется на едином рынке", - сказала она.

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