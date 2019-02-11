Brexit: Великобритания и Швейцария подписали соглашение о торговле 11 февраля, 17:02 349 Цей матеріал також доступний українською EPA Brexit запланирован на 29 марта 2019 года EPA

Великобритания и Швейцария подписали соглашение, которое гарантирует продолжение торговли между странами после выхода Британии из ЕС, сообщает DPA.

По словам британского министра международной торговли Лиама Фокса, Швейцария является одним из самых ценных торговых партнеров и на нее приходится торговля на сумму более 32 миллиардов фунтов стерлингов ($41 млрд) в год.

Новый документ повторяет большинство соглашений, которые в настоящее время заключены между Британией и Швейцарией, не входящей в ЕС.

Если Лондон выйдет из ЕС в соответствии с условиями соглашения с Брюсселем, швейцарско-британский торговый пакт вступит в силу после завершения переходного периода. В случае Brexit без соглашения торговый договор начнет действовать уже 30 марта.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.