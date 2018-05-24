Brexit: Великобритания попросит ЕС о дополнительном переходном периоде до 2023 года - СМИ

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Тереза Мэй

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена просить ЕС о дополнительном переходном периоде в рамках Brexit до 2023 года, сообщает The Times.

В частности, Лондон намерен предложить второй переходной период (в дополнение к уже существующему до конца 2020 года). Второй период должен решить проблемы с таможней и торговлей, а также пограничные вопросы с Ирландией.

Как пишет издание, новое предложение премьер-министра еще не было официально представлено в Брюсселе.

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