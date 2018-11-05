05 ноября 2018, понедельник

Brexit: в МИД Ирландии заявили, что ЕС не согласится на временные решения по границе с Британией

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В Ирландии заявили, что ЕС не согласится на временные решения по границе с Британией
Фото: pixabay.com

В Ирландии заявили, что ЕС не согласится на временные решения по границе с Британией

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковно заявил, что его страна и ЕС не согласятся на любое временное предложение Великобритании о сохранении открытой сухопутной границы с ЕС на острове Ирландия.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Ирландская позиция остается устойчивой и понятной - ЕС и Ирландия никогда не согласятся на временный "запасной план"(план по сохранению открытой границы между Британией и ЕС), или "запасной план", действие которого Великобритания могла бы остановить в одностороннем порядке", - написал министр.

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