Brexit: в МИД Ирландии заявили, что ЕС не согласится на временные решения по границе с Британией

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковно заявил, что его страна и ЕС не согласятся на любое временное предложение Великобритании о сохранении открытой сухопутной границы с ЕС на острове Ирландия.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Ирландская позиция остается устойчивой и понятной - ЕС и Ирландия никогда не согласятся на временный "запасной план"(план по сохранению открытой границы между Британией и ЕС), или "запасной план", действие которого Великобритания могла бы остановить в одностороннем порядке", - написал министр.

The Irish position remains consistent and v clear⁩ that a “time-limited backstop” or a backstop that could be ended by UK unilaterally would never be agreed to by IRE or EU. These ideas are not backstops at all + don’t deliver on previous UK commitments ⁦⁦#Brexit pic.twitter.com/y7AQ8V1jMo