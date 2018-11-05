Brexit: в МИД Ирландии заявили, что ЕС не согласится на временные решения по границе с Британией

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковно заявил, что его страна и ЕС не согласятся на любое временное предложение Великобритании о сохранении открытой сухопутной границы с ЕС на острове Ирландия.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Ирландская позиция остается устойчивой и понятной - ЕС и Ирландия никогда не согласятся на временный "запасной план"(план по сохранению открытой границы между Британией и ЕС), или "запасной план", действие которого Великобритания могла бы остановить в одностороннем порядке", - написал министр.
The Irish position remains consistent and v clear that a “time-limited backstop” or a backstop that could be ended by UK unilaterally would never be agreed to by IRE or EU. These ideas are not backstops at all + don’t deliver on previous UK commitments #Brexit pic.twitter.com/y7AQ8V1jMo— Simon Coveney (@simoncoveney) 5 ноября 2018 г.
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