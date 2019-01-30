Brexit: в Германии отрицают возможность пересмотра соглашения о выходе из ЕС Сегодня, 22:47 68 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Brexit запланирован на 29 марта 2019 года ЕРА

Официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в Германии отрицают возможность просмотра соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает Укринформ.

“Пересмотр соглашения о выходе не стоит на повестке дня”, - сказал Зайберт.

По его словам, федеральное правительство приветствует высказывание депутатов нижней палаты британского парламента за то, что страна не желает оставить ЕС без соглашения.

Однако, он отметил, что правительство приняло к сведению, что нижней палате парламента нужно больше ясности по поводу будущего пограничного режима между Ирландией и Северной Ирландией.

Ранее, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что страны ЕС не намерены пересматривать соглашение с Британией о выходе из Союза.

В парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.

Кроме того, британские парламентарии поручили премьер-министру Терезе Мэй провести новые переговоры с ЕС по границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Представитель президента Европейского совета Дональда Туска уже заявил, что соглашение о выходе, согласованная прошлого года, не предусматривает возможности новых переговоров.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.